Erévan sous la neige et un froid intense

Erévan est sous la neige et un froid intense va traverser l’Arménie durant plusieurs jours avec des chutes de température de 17 à 20 degrés. La capitale arménienne semblait paralysée sous les flocons de neige qui tombent aujourd’hui et tomberont encore abondamment demain. Entre le 21 et le 24 janvier pas de neige selon les météorologues arméniens. Mais le froid sibérien et le verglas risquent de rendre glissantes les routes et les trottoirs d’Erévan. Photos de Photolur.

Krikor Amirzayan