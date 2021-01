Élections pour un gouvernement d’Union nationale

Le site d’information « Massis Post », livre un éditorial prônant des élections libres en Arménie pour un gouvernement d’Union nationale.

Le président Armen Sarkissian a publié un long article identifiant les échecs de l’Arménie au cours des dernières décennies, au niveau national et en politique étrangère, qui ont conduit à sa défaite dans la guerre avec l’Azerbaïdjan. Le président expose ses idées et ses plans pour résoudre la crise interne et externe que traverse actuellement l’Arménie. Au final, il propose la tenue d’élections anticipées, qui devraient faire suite à la modification du Code électoral et de certaines dispositions de la Constitution. « D’ici là, un gouvernement d’union national doit être formé avec l’aide de l’institution du président, l’une des branches légitimes, équilibrées et impartiales du gouvernement », a écrit Armen Sarkissian.

Immédiatement après la fin de la guerre, le président Sarkissian, se joignant aux appels de l’opposition à la démission du Premier ministre, a malheureusement perdu le facteur important d’être « l’une des branches impartiales ». Pour cette raison, les étapes de médiation de Sarkissian semblent quelque peu malhonnêtes aujourd’hui.

La proposition du président est similaire à la proposition du Premier ministre Pashinyan. Les deux parlent d’élections anticipées qui pourraient avoir lieu après quelques changements législatifs, et dans un délai raisonnable, probablement après avoir surmonté la pandémie.

Presque toutes les factions politiques conviennent que la résolution de la crise politique interne ne peut avoir lieu que par des élections, car le recours à tout autre moyen entraînera l’effondrement et la destruction du pays. Cependant, la question principale reste de savoir quel type de gouvernement devrait organiser les prochaines élections.

Le « Mouvement du salut national » dirigé par l’opposition exige que son candidat, Vasken Manoukian, soit élu Premier ministre par le Parlement, et ils promettent de tenir de nouvelles élections après un an. Cette demande est irréaliste et difficilement réalisable, car le Parlement actuel est dominé par le parti de Pashinyan et ne cédera pas le pouvoir à une opposition qui ne semble pas bénéficier d’un grand soutien de l’opinion publique. Au cours des deux derniers mois, le « Mouvement » n’a pas réussi à évincer Pachinian en raison de manifestations de rue peu fréquentées, en raison d’une majorité massive de la population arménienne qui n’a pas confiance en sa capacité à honorer ses promesses ou à organiser des élections libres et régulières, compte tenu de son histoire passée.

Pour organiser les élections, le président Sarkissian parle d’un « gouvernement d’accord national » qui doit être composé de professionnels et d’experts. Cette proposition serait logique si l’Arménie avait des structures et des traditions démocratiques bien établies. Dans les circonstances actuelles, l’opposition, disposant de ressources financières et autres, peut facilement empiéter sur le gouvernement des professionnels et revenir au pouvoir avec son arsenal de fraude électorale et de corruption.

Compte tenu de tout cela, les prochaines élections doivent se tenir le plus tôt possible, mais conformément aux lois du pays adhérant à la Constitution. Le gouvernement actuel est le seul organe légitime qui puisse garantir la libre expression de la volonté du peuple arménien.