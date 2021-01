Il y a vingt ans aujourd’hui l’ Assemblée Nationale adoptait à l’unanimité la proposition de loi sénatoriale déposée par les Présidents des six groupes parlementaires du Sénat .

Le groupe UDF utilisait sa “ niche parlementaire “ pour que celle-ci vienne en discussion,ce que j’ai pu obtenir avec l’aide de mon ami André Santini .

Elle était adoptée à l’ unanimité comme cela avait été le cas pour la première proposition de loi déposée par le groupe socialiste en Mai 1998 .

Je suis fier et heureux d’en avoir été le rapporteur !

Quelques jours plus tard elle était promulguée et publiée au Journal Officiel avec trois noms :

Jacques Chirac President de la Republique

Lionel Jospin Premier Ministre

François Rochebloine Rapporteur

Je n’oublierai jamais ce moment de l’ histoire.

Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont accompagné !

Il reste à sanctionner le négationniste de tous Genocides , donc celui des Arméniens, et crimes contre l’humanité.

J’en appelle au Président de la République Emmanuel Macron à le faire au travers d’un Projet de loi , ce serait l’ honneur de la France !

Les paroles sont une chose , les concrétiser par des actes c’est encore mieux !

Je ne peux terminer ce bref communiqué sans avoir une pensée très forte pour toutes les victimes de ce premier Genocide du Vingtième siècle et remercier celles et ceux qui sont venus en France et combattus à ses côtés avant de participer à son développement.

Ne l’oublions jamais !

François Rochebloine

Ancien député de la Loire

Membre honoraire du Parlement