L’école Aghavno (Artsakh) a repris son activité normale

L’école primaire Garegine Njdej du village arménien d’Aghvano (Artsakh) a repris son activité, cette école est aujourd’hui encerclée par les Azéris du fait de la rétrocession de la région de Kashatagh (Latchine) à l’Azerbaïdjan. Selon Poghos Aghabekyan le directeur de l’école d’Agavno, l’activité de l’établissement est jugée « normale ».

« Pendant la guerre, les portes et les fenêtres de l’école ont été endommagées par les bombardements. Nous les avons remplacés par de nouveaux. Depuis le 11 janvier, comme toutes les écoles d’Artsakh, nous, avec 7 élèves, avons commencé le processus d’enseignement de manière normale. Nous avons actuellement environ 20 étudiants և 8 professeurs. Avant la guerre, notre école comptait 50 élèves et 17 enseignants. Le nombre d’étudiants avec des familles de retour augmente progressivement. Nous avons également exhorté les autres enseignants à revenir et à prendre leurs responsabilités. Maintenant, l’école est dotée de l’équipement nécessaire. Nous avons reçu des poêles du ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Culture pour le chauffage, mais nous avons un problème avec l’achat de bois de chauffage, car nous ne pouvons pas l’obtenir dans les environs pour des raisons de sécurité. Par conséquent, un accord a été conclu pour fournir des radiateurs électriques. Le village est désormais alimenté en électricité, en Internet et en communication téléphonique » a déclaré Poghos Aghabekyan le directeur de l’école Aghavno.

Krikor Amirzayan