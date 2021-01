Les habitants de Martakert qui ont bloqué la route azérie et arrêté le trafic ( VIDEO )

Le 18 janvier, des habitants du village de Drmbon dans la région de Martakert en Artsakh ont bloqué le convoi azéri se rendant à Karvachar (Kelbadjar) accompagné de soldats de la paix russes. Le maire de Drmbon Ashot Hakobyan en a informé Armenpress.

« Le but de la fermeture de la route était de nous rendre accessible la route de Vardenis. Les Azéris voyagent en camions, transportant des marchandises à Karvachar. En attendant, le même itinéraire assez court vers Vardenis nous est inaccessible. « Le but de notre action pacifique était d’attirer l’attention des soldats de la paix russes sur cette question afin de garantir des conditions sûres pour atteindre Vardenis de cette manière », a déclaré le maire de Drmbon, ajoutant qu’au moment où la route a été fermée parce que le représentant des forces de maintien de la paix a transmis leur pétition au commandant de la mission de maintien de la paix russe, le lieutenant général Rustam Muradov » dit Ashot Hakobyan.

« Nous espérons que le problème sera résolu de manière positive, il ne sera pas nécessaire de refermer la route » a ajouté A. Hakobyan.

Le 18 janvier, une vidéo publiée par un utilisateur arménien de Facebook a révélé que les habitants de Drmbon avaient bloqué la route menant à leur village de Karvachar. Dans la vidéo, l’un des participants à l’action pacifique souligne qu’au lieu de la route de 90 kilomètres menant à Vardenis, ils doivent parcourir 500 kilomètres pour rendre visite à leurs proches. Par conséquent, ils demandent un mouvement sûr et sans entrave de la population civile vers Vardenis. Dans la même vidéo, un soldat de la paix russe s’approchant des villageois déclare que le but de leur mission est de maintenir le cessez-le-feu et d’assurer le fonctionnement des infrastructures.

Vidéo :