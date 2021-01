Pas d’urgence sur le statut du Karabakh selon la Russie

Le statut du Haut-Karabakh n’est toujours pas résolu et il doit faire l’objet de futures négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a déclaré lundi le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

En attendant, a-t-il souligné, le territoire contesté sera protégé par les forces de maintien de la paix russes déployées sur place après un accord négocié par Moscou qui a mis fin à la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 10 novembre.

« C’est précisément parce que le problème du statut est si épineux que les trois dirigeants [d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Russie] ont décidé de le contourner et de le laisser à l’avenir », a déclaré M. Lavrov lors d’une conférence de presse à Moscou. « Les coprésidents [russe, américain et français] du groupe de Minsk de l’OSCE doivent également s’occuper de ce problème. Ils ont repris leurs contacts avec les parties et vont se rendre à nouveau dans la région ».

Il a suggéré que le retour à la normale et les mesures de confiance dans la zone de conflit faciliteront finalement un accord sur le principal point d’achoppement.

S’exprimant après ses entretiens avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, accueillis par le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière, le premier ministre Nikol Pashinian a déclaré que le statut du Karabakh fait partie des « nombreuses questions » qui doivent encore être réglées par les parties en conflit. Erevan soutient que la population du Karabakh doit pouvoir exercer son droit à l’autodétermination conformément aux propositions de paix faites par les médiateurs russes, américains et français.

En revanche, M. Aliyev a de nouveau déclaré, après les pourparlers de Moscou, que la guerre de six semaines, qui a débouché sur des gains territoriaux considérables pour l’Azerbaïdjan, a essentiellement résolu le conflit de longue date.

Au début de ce mois, Aliyev a exigé que les responsables arméniens cessent de se rendre au Karabakh sans la permission de Bakou. Le ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères a déclaré que le récent voyage du ministre arménien des affaires étrangères Ara Ayvazian à Stepanakert violait l’accord de cessez-le-feu.

Erevan a rejeté ces affirmations comme étant « complètement infondées ». Lavrov les a également rejetées, arguant que l’accord négocié par Poutine prévoit un corridor terrestre entre l’Arménie et le Karabakh, qui est également gardé par les soldats de la paix russes.

« Si nous convenons ... qu’il doit y avoir un lien entre les Arméniens du Karabakh et l’Arménie, alors je ne vois aucune raison d’entraver les contacts à ce niveau », a-t-il déclaré. « Les responsables arméniens sont impliqués dans la fourniture de l’aide humanitaire au Karabakh qui ne provoque pas d’émotions négatives à Bakou ».

M. Lavrov a souligné en même temps que les dirigeants arméniens devraient éviter de faire des déclarations « émotionnelles » lors de leur visite au Karabakh. Il a critiqué les déclarations de ce type qui avait été faites avant la guerre.