L’Arménie a perdu 1,5 million de touristes en 2020

Le nombre de touristes étrangers en visite en Arménie en 2020 a été réduit de 1,5 million, a déclaré le chef de la Fédération arménienne du tourisme Mekhak Apresyan lors d’une conférence de presse.

« Avant la guerre au Haut-Karabakh, le monde entier était touché par la pandémie de coronavirus, et l’ensemble du secteur du tourisme, à la fois dans le monde et en Arménie, a connu une baisse significative des visites touristiques », a déclaré Mekhak Apresyan.

Il a cité les chiffres de l’Organisation internationale du tourisme, qui indiquent que dans le monde entier, le nombre de visites touristiques internationales a diminué de 72% (près de 900 millions de visites) au cours des 10 premiers mois de 2020 par rapport à 2019.

« En Arménie, le tourisme récepteur en janvier-septembre 2020 était 77,5% inférieur à celui de la même période en 2019 ; un total de 327 000 touristes étrangers ont été enregistrés, et ce chiffre pourrait atteindre 350 000 visites pour toute l’année », a-t-il déclaré.

Il a également noté que le tourisme émetteur avait également diminué de 78,2% et que le tourisme intérieur avait également diminué de 33,5% au cours des 9 premiers mois de 2020.

« Le troisième trimestre est généralement le plus actif en termes de tourisme intérieur, mais il y a eu une baisse par rapport à 2019 avec 934 000 visites seulement, contre 1,45 million en 2019 », a déclaré Mekhak Apresyan.

Selon Mekhak Apresyan, de nombreuses entreprises touristiques essaient de maintenir les affaires et les emplois à flot ; certains ont reçu une aide gouvernementale dans le cadre de programmes de lutte contre les conséquences économiques du coronavirus, qui ont contribué à sauver des emplois, mais aujourd’hui il s’agit de sauver le secteur de l’échec complet.

« Il est nécessaire de développer un programme spécial pour le secteur du tourisme afin de compenser les conséquences économiques du coronavirus et de la guerre au Haut-Karabakh », a déclaré Mekhak Apresyan.

Il a également suggéré que le délai de grâce de 6 mois accordé aux entreprises touristiques pour rembourser les prêts financés par le gouvernement est très court pour l’industrie du voyage.

Compte tenu de la guerre, de nouveaux problèmes sont apparus dans le remboursement des prêts, c’est pourquoi Mekhak Apresyan a proposé de prolonger la période de grâce au moins jusqu’en avril 2021.

« La déclaration du ministre de l’Économie selon laquelle nous devons travailler pour atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2021 ne semble pas réalisable sans le secteur du tourisme, il est donc nécessaire de réévaluer le rôle et l’importance de ce secteur et de développer un programme pour sa préservation, la stimulation et le développement après le coronavirus et la guerre », a déclaré Mekhak Apresyan.