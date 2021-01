Le Médiateur arménien soulève la question des prisonniers de guerre avec les coprésidents du groupe de Minsk

Le défenseur arménien des droits de l’homme Arman Tatoyan a soulevé la question du retour des prisonniers arméniens d’Azerbaïdjan et de la protection de leurs droits dans des lettres officielles adressées aux coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk et au représentant personnel du président en exercice de l’OSCE, Andrzej Kasprzyk.

La lettre précise, entre autres, que le retour ou la libération des prisonniers ne doit être envisagé que dans le contexte des droits de l’homme ou du processus humanitaire. La lettre s’applique à la fois aux militaires et aux civils.

« Le retour des prisonniers doit être assuré immédiatement après la cessation des hostilités. Il s’agit d’une exigence universelle pour que l’action internationale soit appliquée automatiquement. Faire le contraire viole les exigences internationales en matière de droits humains - le droit international humanitaire, y compris la troisième Convention de Genève de 1949 », déclare Arman Tatoyan.

Par conséquent, dit-il, le paragraphe 8 de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020 devrait être interprété de manière autonome et ne devrait pas dépendre d’autres points de la déclaration.

Selon le défenseur des droits de l’homme, la déclaration tripartite devrait s’appliquer à toutes les situations qui ont pu apparaître avant et après le 9 novembre, tant que le besoin objectif de protection des droits de l’homme et de processus humanitaire découlant des actions militaires persiste.

« Il est d’une importance fondamentale que le retour de 64 militaires arméniens captifs soit retardé en abusant des procédures judiciaires, en leur donnant artificiellement le statut de suspects ou de coupables, en les faisant passer pour des terroristes et en utilisant la détention comme mesure préventive », déclare le Médiateur.

Les études de l’Ombudsman d’Arménie et les résultats de l’enquête sur les plaintes viennent confirmer que la libération des prisonniers de guerre arméniens et d’autres détenus en Azerbaïdjan est artificiellement retardée et que Bakou ne parvient pas à donner le nombre réel de prisonniers. Cela contredit également les exigences internationales en matière de droits humains, violant en premier lieu les droits des membres de leur famille.

De plus, les preuves recueillies par le Bureau du défenseur des droits humains confirment que leur nombre est plus élevé que ce que les autorités azerbaïdjanaises ont confirmé.

« Tout cela cause des souffrances mentales aux familles des captifs, provoque des tensions dans la société arménienne », dit le Médiateur.

Il souligne que l’urgence absolue de la question de la libération des prisonniers doit être considérée dans le contexte de « l’anti-arménianisme » en Azerbaïdjan, encouragé par les autorités du pays et même les personnalités culturelles.

Par conséquent, compte tenu des mandats humanitaires et du rôle du Groupe de Minsk de l’OSCE et du Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour la protection des droits de l’homme et du fait que nos compatriotes ont été faits prisonniers en Artsakh, le Défenseur des droits de l’homme a attiré leur attention sur les problèmes mentionnés et d’autres, soulignant la nécessité urgente de prendre des mesures décisives pour la libération des prisonniers.