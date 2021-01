Le Patriarcat arménien de Jérusalem célèbre Noël à Bethléem

Le Patriarcat arménien de Jérusalem a célébré hier la fête de Noël et de l’Épiphanie à Bethléem.

Dans la matinée, la procession de sa Béatitude l’archevêque Nourhan Manougian le patriarche arménien de Jérusalem et la confrérie Saint-Jacques a été accueilli au couvent de Mar Elias par le maire adjoint de Bethléem et les maires de Beit Jala et Beit Sahur , Mukhtars de Bethléem et des notables de la communauté arménienne.

Par la suite, la procession est arrivée sur la place de la crèche de Bethléem, où Sa Béatitude et la Fraternité ont été reçues par le gouverneur de Bethléem, le commandant de la police de Bethléem et le maire et les conseillers municipaux de Bethléem et par les ministres du tourisme et des affaires religieuses de Palestine.

A 14h00, Sa Béatitude et la Fraternité ont fait une entrée solennelle à l’église de la Nativité et à la Grotte, après quoi une Divine liturgie a été célébrée dans la Grotte.