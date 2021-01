Le vice-ministre de l’Éducation et des Sciences Karen Giloyan a rencontré des athlètes à Tsakhkadzor

La vice-ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie, Karen Giloyan, a visité le complexe sportif de Tsakhkadzor, où les équipes de lutte et de boxe gréco-romaines organisent un camp d’entraînement.

Le vice-ministre, à la suite des entraînements des équipes nationales préparant la saison 2021 au complexe sportif de Tsakhkadzor, a souligné la nécessité de les tenir le plus efficacement possible, car il ne reste plus beaucoup de temps pour les Jeux Olympiques.

S’adressant aux athlètes, Karen Giloyan a assuré qu’il ferait de son mieux pour qu’ils enregistrent des résultats élevés ․ « J’attends de vous seulement de bien vous entraîner, de représenter l’Arménie avec honneur. Il est clair que l’épidémie et la guerre ont apporté de nombreux changements dans nos vies, mais je promets de faire de mon mieux pour que vous ne ressentiez aucune difficulté. Je connais vos problèmes, je connais les moyens de les résoudre. Je ne suis pas un magicien, mais je vous assure que les changements positifs n’attendront pas longtemps. Donc, si nous sommes unis, que vous faites bien votre travail et que le ministère fait son travail, alors les résultats souhaités ne seront pas en retard. N’épargnez aucun effort pour préparer au mieux les tournois de classement, écoutez les entraîneurs, soyez professionnel, donnez l’opportunité d’être fier de vos médailles".