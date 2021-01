L’église arménienne de Bursa (Brousse) en Turquie mise en vente à 6 millions de lire turque

Sur le site turc Sahibiden.com fut mise en vente par un particulier l’une des églises arméniennes de la ville de Bursa en Turquie. L’église est proposée à 6,3 millions de lires turques soit près de 700 000 euros indique le journal arménien « Agos ». Mais dans l’annonce, le lieu précis et le nom de cette église ne sont pas indiqués au regard de « la protection des coordonnées personnelles et du secret commercial ». L’annonce précise toutefois que cette église pourrait être utilisée comme un lieu de culture, de sport, de musée ou d’hôtel.

Cette église avait été érigée pour la population arménienne de Bursa puis après le génocide elle tomba dans les mais d’un privé. A partir de 1923 elle fut utilisée en tant que dépôt de tabac puis comme un atelier. Elle se trouve dans un quartier inscrit au Patrimoine mondiale de l’UNESCO.

Avant le génocide, dans la région de Bursa avec également Eskishehir, Afyon et Kyutahia vivaient près de 120 000 Arméniens.

Krikor Amirzayan