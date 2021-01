Retour sur la démission du gouverneur du Shirak

Mettant un terme à un mandat qu’il exerçait depuis un peu moins de deux ans à la tête de la province du Shirak, Tigrane Petrossian, le gouverneur de cette région au nord-ouest de l’Arménie, dont la capitale, Gumri, est la deuxième ville du pays, a présenté sa démission à son tour le vendredi 15 janvier, fragilisant un peu plus l’autorité de l’alliance Im Kayl (Mon Pas) du premier ministre Nikol Pachinian, et compromettant ses projets d’implantation durable dans les régions. T. Petrosian n’a pas tenu à s’exprimer sur les motifs de son départ, et les représentants de l’administration provinciale ont précisé (...)