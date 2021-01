Alina Nikoghosyan n’est plus Secrétaire de presse du ministère arménien de la Santé

Tout comme Arsen Torosyan le ministre arménien de la Santé qui fut démis de ses fonctions ce lundi par décision du Président arménien Armen Sarkissian, la Secrétaire de presse du ministère de la Santé, Alina Nikoghosyan a également été démise de sa fonction.

« Chers collègues à partir d’aujourd’hui j’arrête ma fonction de Secrétaire de presse du ministère de la Santé » a écrit Alina Nikoghosyan sur sa page facebook en rappelant que « ces 2,5 dernières années furent pour moi une grande école. Il y avait toujours quelque chose à apprendre et je remercie pour cela l’ensemble du personnel du ministère de la Santé. Je remercie également mon ministre Arsen Torosyan ». Et elle continue « je remercie mes collègues, et les journalistes pour la collaboration de plusieurs années ». Rappelons qu’Arsen Torosyan a été remplacé par Anahit Avanesyan.

Krikor Amirzayan