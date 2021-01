En 2020 l’Arménie a fourni 26460 livres aux écoles arméniennes de la diaspora

En 2020, le ministère arménien de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports a fourni 26460 livres aux écoles arméniennes de la diaspora.

Ce livres furent distribués à 30 écoles arméniennes dans 11 pays de la diaspora. En accord avec le Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports de Géorgie, 13 290 manuels et documentation méthodologique ont été livrés aux écoles publiques géorgiennes enseignées en arménien.

8 055 livres ont été livrés en Russie, en Allemagne (430), aux Etats-Unis (955), en Espagne (600), en France (215), en Israël (624), en Autriche (180), en Irlande (80), en Pologne (213) et en Ukraine (690). La demande de manuels de langue maternelle, de langue arménienne et de littérature arménienne pour les classes 1 à 7 a été entièrement satisfaite.

Dans le cadre du même programme, il est prévu de présenter le manuel « Revue de l’histoire de la culture arménienne ». Il sera soumis par voie électronique aux institutions professionnelles, aux écoles de la diaspora, pour discuter et prendre en compte les avis et remarques émis lors de celui-ci.

Krikor Amirzayan