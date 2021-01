La Banque centrale d’Arménie émet de nouvelles pièces de collection

Deux pièces de collection - « Arno Babajanyan - 100e anniversaire de la naissance » et « Grigor Tatevatsi - 675e anniversaire de la naissance », ont été émises, a déclaré la Banque centrale d’Arménie.

Arno Babajanyan - 100e anniversaire de la naissance

Arno Babajanyan (1921-1983) est un célèbre compositeur arménien, pianiste, artiste du peuple de l’URSS (1970).

Babajanyan est diplômé des conservatoires d’Erevan et de Moscou. En 1950-1956, il a enseigné au Conservatoire d’Erevan. Célèbre virtuose du piano, Babajanyan était connu pour ses propres œuvres. A. Khachatryan et S. Rachmaninov ont eu une influence sur la formation du style créatif de Babajanyan, qui s’est surtout exprimé dans ses premières œuvres : le concert pour piano (1944) et le concert pour violon (1949). Les œuvres « Danse Vagharshapat », « Prélude » et « Impromptu » remportent le premier prix du 1er Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Prague en 1947. La personnalité créatrice du compositeur est manifestement montrée dans la « Ballade héroique » (1950) écrite pour le piano et orchestre (Prix d’État de l’URSS, 1951), puis dans le trio avec piano (1952).

Babajanyan a composé dans différents styles - classique, pop, jazz. Il était l’un des grands maîtres de la chanson à l’époque soviétique. Il a écrit de nombreuses chansons lyriques, de la musique pour des performances dramatiques (« Mon cœur est dans les hautes terres » de W. Saroyan) et des films (« La première chanson d’amour », co-auteur Gh. Saryan, « Sur le chemin du tonnerre », « La mécanique de bonheur").

En tant que l’un des compositeurs les plus appréciés du peuple soviétique, Babajanyan occupe une place particulière dans l’histoire de la musique arménienne et soviétique grâce à son talent naturel unique, sa profonde sensibilité et son expression musicale.

Avers : un couple de mariage, une clé de sol, ainsi qu’une rose stylisée et un vinyle.

Revers : portrait d’Arno Babajanyan, images stylisées de vinyle, touches de piano, notes et stylo.

Concepteur : Vardan Vardanyan.

La pièce est frappée dans la monnaie lituanienne.

Spécifications techniques

Valeur faciale 1000

Métal / finesse argent 925

Poids 33,6

Diamètre 40,0

Quantité 500

Bord nervuré

Preuve de qualité

Grigor Tatevatsi - 675e anniversaire de la naissance

Grigor Tatevatsi (1346-1409) est le troisième plus grand archimandrite de l’Église arménienne, philosophe, théologien, philologue, pédagogue, peintre miniature, musicien.

Tatevatsi a étudié au séminaire théologique du monastère de Tatev, a été encadré par un grand théologien-philosophe Hovhan Vorotnetsi, après la mort duquel il a dirigé les écoles supérieures cléricales de Tatev et Aprakounis et a enseigné la théologie, la philosophie, la grammaire, la théorie musicale et d’autres matières. Il a également donné des conférences dans les écoles cléricales des églises Metsopavank et Saghmosavank. Dans l’intervalle, il s’occupait de problèmes nationaux-ecclésiastiques, confrontant les prédicateurs catholiques, c’est-à-dire les unitaires, dans sa lutte pour soutenir les convictions orthodoxes et l’indépendance de l’Église arménienne.

Installé à Tatev en 1390, Tatevatsi a amené autour de lui des gens venus de Syunik et de différentes régions d’Arménie pour étudier. Il a présenté ses vues pédagogiques dans l’ouvrage « Constitution de l’Education », qui était phénoménal pour la littérature pédagogique arménienne médiévale. Sous la gouvernance de Tatevatsi, le séminaire théologique du monastère de Tatev est devenu une université, atteignant son apogée de prospérité, se transformant en un centre de science, de culture, d’art et de vie spirituelle.

Tatevatsi a écrit de précieux ouvrages théologiques, confessionnels et philosophiques. Les plus importants d’entre eux sont les ouvrages encyclopédiques « Le livre des enquêtes » et « Voskeporiq », qui rassemblent les réalisations séculaires de la pensée confessionnelle arménienne, ainsi que les livres prédicants « le volume de l’hiver » et « le Volume de l’été ».

Tatevatsire a écrit et illustré les Évangiles, qui sont conservés dans le Saint-Siège de Saint Etchmiadzin et Matenadaran Mesrop Mashtots.

L’Eglise Apostolique Arménienne a ordonné saint Grigor Tatevatsi et le commémore le samedi précédant le quatrième dimanche de Carême.

Avers : le monastère de Tatev.

Revers : le bas-relief de Tatevatsi sur le mur de l’église arménienne de la Sainte Transfiguration du diocèse arménien de Nouveau Nakhitchevan et de Russie (architecte : Artak Ghulyan) à Moscou.

Créateurs : Karapet Abrahamyan (avers) et Lusine Lalayan (revers).

La pièce est frappée dans la monnaie lituanienne.

Spécifications techniques

Valeur faciale 1000

Métal / finesse argent 925

Poids 33,6

Diamètre 40,0

Quantité 500

Bord nervuré

Preuve de qualité