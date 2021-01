Entretien téléphonique entre Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Russie

Le 18 janvier, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie Ara Ayvazyan, a eu une conversation téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Selon ministère arménien des Affaires étrangère, les deux diplomates ont conversé sur la stabilité et la sécurité dans la région, en Arménie et au Haut-Karabagh.

Selon cette source diplomatique à Erévan, « Dans le cadre de la mise en œuvre des déclarations trilatérales des 9 novembre et 11 janvier, le ministre Ara Ayvazyan a de nouveau souligné la priorité de la pleine mise en œuvre des questions humanitaires, tout d’abord, le rapatriement immédiat et en toute sécurité des prisonniers de guerre, des otages et autres détenus. Il a attiré l’attention de son interlocuteur sur l’importance de la préservation du patrimoine religieux, historique et culturel arménien dans les territoires de l’Artsakh sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, ainsi que sur l’implication continue des structures professionnelles internationales dans ce domaine. »

Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov ont également échangé des points de vue sur l’agenda arméno-russe dans les dimensions bilatérales et multilatérales selon le communiqué.

Krikor Amirzayan