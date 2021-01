L’ouverture d’une exposition sur le patrimoine manuscrit de l’Artsakh au Matenadaran à Erevan

L’exposition présentant le patrimoine manuscrit de l’Artsakh ouvrira la semaine prochaine au Matenadaran - l’Institut Mesrop Mashtots des manuscrits anciens. Le directeur du centre scientifique et culturel Matenadaran-Gandzasar, Aram Torosyan, a déclaré que les manuscrits qui ont été écrits et conservés en Artsakh, les livres publiés à Chouchi, les documents d’archives, les écrits du catholicos, etc. seront exposés pendant l’exposition. Il y aura un total de 80 expositions.

Aram Torosyan a déclaré que plus de 100 manuscrits avaient été exposés dans la branche Artsakh de Matenadaran depuis 2015. « Au cours de la récente guerre où le monde entier a été témoin de la manière dont l’Azerbaïdjan visait les centres culturels de l’Artsakh, comme l’église Ghazanchetsots à Shushi, le centre culturel Matenadaran-Gandzasar a organisé l’évacuation des objets exposés d’Artsakh. Nous les avons transférés au Matenadaran à Erevan. Mais je tiens à noter que leur transfert est temporaire car nous les retournerons certainement en Artsakh, et l’exposition aura à nouveau lieu à Gandzasar. Pendant ce temps, la direction a décidé d’exposer les trésors de l’Artsakh dans le Matenadaran. L’exposition ouvrira bientôt et durera jusqu’à ce que nous décidions de la renvoyer en Artsakh, probablement au milieu de l’année. Bien que ce ne soit pas encore clair, car il y a des problèmes techniques et de sécurité qui devraient être clarifiés avant le retour. Le centre Matenadaran-Gandzasar doit poursuivre son activité. Le bâtiment n’a pas été endommagé, les membres du personnel travaillent, le service de surveillance de l’État effectue le contrôle », a déclaré Aram Torosyan.

ARMENPRESS.