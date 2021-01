Sergueï Lavrov répond à un journaliste azéri que personne n’a jamais nié le lien de l’Arménie avec le Haut-Karabagh

Lors d’une conférence de presse à Moscou aujourd’hui, Sergueï Lavrov le ministre russe des Affaires étrangères a répondu à la question d’un journaliste azéri qui désirait savoir « pourquoi les responsables Arméniens visitent le Haut-Karabagh sans l’autorisation de Bakou ? ». La réponse du chef de la diplomatie de Russie fut claire et cinglante. S. Lavrov a affirmé qu’au cours des négociations qui durent depuis des décennies, la question de la séparation de l’Arménie et du Karabagh n’a jamais été soulevée.

« Dans tous les accords, tout d’abord, dans la déclaration du 9 novembre, les parties ont convenu d’assurer la connexion entre l’Arménie et le Karabagh par le couloir de Lachine, qui est sous le contrôle des soldats de la paix russes. Personne n’a jamais nié le lien de l’Arménie avec le Karabagh. Au cours des négociations qui durent depuis des décennies, la question de la séparation de l’Arménie et du Karabagh n’a jamais été soulevée. Et c’est pourquoi le corridor de Lachine, en tant que concept, n’a été rejeté par personne. Et c’est toujours un sujet d’accord entre les parties, y compris l’accord de nos voisins azéris. De la même manière, une connexion fiable et permanente sera établie entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et du Nakhitchevan. Cela est indiqué dans la déclaration tripartite » a affirmé Sergueï Lavrov et d’ajouter que « si nous convenons, et tout le monde est d’accord sur ce point, qu’il devrait y avoir un lien entre les Arméniens du Haut-Karabagh et les Arméniens d’Arménie, je ne vois aucune raison d’entraver les contacts à ce niveau ».

Ainsi la Russie soutien et confirme le déplacement sans entrave des Arméniens d’Arménie vers l’Artsakh et celà sans autorisation de l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan