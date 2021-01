Sergueï Lavrov affirme que la question de statut du Haut-Karabagh, mise de côté pour l’instant, sera discuté plus tard

Le statut du Haut-Karabagh (République de l’Artsakh) n’a pas fait l’objet d’une quelconque déclaration dans l’accord trilatéral du 9 novembre 2020. Ce dernier a été laissé de côté pour une discussion de ce statut à l’avenir a déclaré Sergueï Lavrov le ministre russe des Affaires étrangères.

Lors d’une conférence de presse aujourd’hui à Moscou, le chef de la diplomatie russe a affirmé que « le territoire sur lequel la mission de maintien de la paix est déployée est la zone de responsabilité du contingent de maintien de la paix. Nous en procédons dans nos contacts avec Erevan et Bakou. À présent, les détails sur l’organisation des transports et de l’aide humanitaire sont en cours d’élaboration ».



Sergueï Lavrov a également déclaré qu’il y avait des points de vues opposés entre Erévan et Bakou sur ce statut de l’Artsakh. Les dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ayant décidé de mettre de côté cette question lors de la signature des accords du 9 novembre pour en discuter plus tard, sans néanmoins donner un calendrier précis.

Sergueï Lavrov a déclaré en outre que les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE doivent également se pencher sur cette question du statut de l’Artsakh et qu’ils on déjà pris des contacts pour se rendre dans la région. Selon S. Lavrov dès que les volonté de résoudre les problèmes de vie quotidienne entre les communautés ethniques et religieuses -Arméniens et Azéris- seront résolus la question du statut du Haut-Karabagh sera résolue…

Quant à la question de l’annexion du Haut-Karabagh au sein de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov a jugé cette idée d ’« exotique ». En affirmant « Nous n’avons pas une telle intention, nous partons du principe que ces problèmes doivent être résolus entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour préserver la sécurité dans la région ». Le statut du Haut-Karabagh risque d’attendre longtemps encore au regard de l’inimité et la haine des dirigeants de l’Azerbaïdjan à l’encontre des Arméniens.

Krikor Amirzayan