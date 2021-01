Davit Babayan le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh a reçu les représentants de la FRA

Davit Babayan, le ministre des Affaires étrangères de la République de l’Artsakh a reçu aujourd’hui à Stepanakert, Ishkhan Saghatelyan le représentant du Conseil suprême d’Arménie de la FRA Tachnagtsoutioun ainsi que le représentant du Comité central de la FRA en Artsakh, le député de l’Artsakh Davit Ishkhanyan. Le chef de la diplomatie de l’Artsakh a évoqué avec les invités un certain nombre de questions au sujet du conflit de l’Artsakh et les derniers développements du conflit dans la région. Les enjeux stratégiques de l’Arménie et de l’Artsakh furent également analysés.

Krikor Amirzayan