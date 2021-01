L’église Sourp Garabed célèbre la Sainte Nativité

L’émotion et le devoir de mémoire étaient au rendez-vous ce dimanche 17 janvier en l’Eglise apostolique arménienne Sourp Garabed, située sur la colline de Verduron, face à la Grande bleue, dans le quartier de St Antoine.

Première église arménienne construite à Marseille par les survivants du génocide, et grâce à une souscription populaire, l’ancêtre du financement participatif, l’église Sourp Garabed a été consacrée le 23 décembre 1928 par Mgr.Krikoris Balakian.

Depuis près d’un siècle, fièrement, elle traverse les années grâce à la bienveillance de ses bienfaiteurs et des bénévoles du Conseil paroissial qui veillent sur elle.

Difficile d’accès et dépourvue d’un Père paroissial, elle ouvre ses portes et accueille ses fidèles à quelques rares occasions dans l’année, notamment pour célébrer les grandes messes de l’Eglise apostolique arménienne.

Reportées pour cause de neige sur les hauteurs de Marseille, les Célébrations de la Sainte Nativité, de l’Epiphanie et de la bénédiction de l’eau, prévues dimanche 10 janvier, ont eu lieu ce 17 janvier avec la volonté forte du Conseil paroissial présidé par Kristel Amellal et du Père Garnik Karapetyan de l’Eglise apostolique arménienne St Mesrop, venu spécialement pour l’occasion.

Masqués, respectant les règles sanitaires, les fidèles ont suivi la cérémonie avec ferveur, conscient de l’importance de leur présence pour faire vivre encore longtemps Sourp Garabed.

Parmi les fidèles étaient présents Patrick et Alain Boyadjian, bienfaiteurs de la paroisse et Robert Azilazian, président du Diocèse des Églises apostoliques arméniennes en France et président de la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs à Marseille.

Le Père Garnik Karapetyan a célébré la Messe solennelle accompagné de Robert Der Parseghian, diacre de l’Eglise apostolique arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur de Beaumont. Avec sensibilité, c’est l’organiste et choriste Anahit Karapetyan, qui a chanté et interprété les partitions de la liturgie.

A l’issue de la Célébration de la Sainte Nativité a eu lieu la cérémonie de la bénédiction de l’eau.

Riche de symboles et d’images, cette cérémonie symbolise le Baptême de Jésus Christ dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste.

Afin de perpétuer la Tradition de l’Eglise apostolique arménienne, un parrain de la Sainte Croix est élu chaque année sur proposition des fidèles.

Durant le rituel, le Père Garnik Karapetyan a plongé trois fois la Sainte Croix dans l’eau pour la bénir, la purifier et la convertir en source de guérison et de rémission des péchés.

En cette nouvelle année 2021, c’est Alain Boyadjian, célèbre entrepreneur marseillais, qui a eu le privilège de porter cette charge honorifique.

Homme de cœur, humaniste et philanthrope, son action, son engagement et son dévouement aux services de l’Eglise et de la communauté arménienne ont été ainsi distingués.

A l’issue des Saintes Célébrations, ému et fière de cette reconnaissance, Alain Boyadjian a remercié chaleureusement ses amis présents autour d’un buffet proposé par le Conseil paroissial de Sourp Garabed.

Alain Sarkissian