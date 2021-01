Trois nouveaux corps de soldats Arméniens tombés au combat en Artsakh retrouvés lors d’opérations de recherche dans la zone occupée par l’Azerbaïdjan

Trois nouveaux corps de soldats Arméniens morts au combat dans la zone de guerre en Artsakh ont été retrouvés lors des opérations de recherche en direction de Jabrayil et Vorotan (Koubatli) a déclaré le porte-parole du Service d’urgence de la République de l’Artsakh, Hunan Tadevosyan.

« Deux des corps ont été retrouvés à Jabrayil. Ils n’ont pas été identifiés, à cette fin un examen médico-légal sera effectué. L’autre militaire mort a été identifié par une personne qui accompagnait le groupe de recherche. Jusqu’à présent, un total de 1 238 corps de militaires et de civils tombés au combat ont été retrouvés au cours des opérations de recherche. Aujourd’hui, les opérations de recherche sont menées dans les directions de Fizouli, Hadrout et Jabrayil » a affirmé H. Tadevosyan.

Krikor Amirzayan