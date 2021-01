Le 16 janvier, après deux jours d’un congrès virtuel, les 1001 délégués du parti conservateur, CDU-CSU, ont élu Armin Lascher à la tête de cette puissante formation politique. Le président de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie était le candidat de la chancelière Angela Merkel.

Au printemps prochain, la CDU-CSU désignera son candidat à la chancellerie sachant que les élections législatives auront lieu selon toutes probabilités en septembre 2021.

Pro-européen convaincu, Armin Laschet défend la ligne Merkel dans tous les domaines. Ses convictions ne datent pas d’hier. Comme le rappelle le site de la Deutsche Welle, en 2015, alors que des milliers de réfugiés arrivent en Allemagne et que certains critiquent ouvertement la politique d’accueil défendue par Angela Merkel, il décide de la soutenir. La diversité ethnique n’est pas « une menace, mais un défi et une chance », déclarait-il d’ailleurs déjà en 2009.

Quelques années avant, de 2005 à 2010, il avait aussi été ministre régional dans sa région, notamment pour les questions d’intégration, prônant une politique d’ouverture. On le surnommait alors, « Armin le Turc » au sein de son parti, en référence aux contacts et liens tissés avec la communauté turque en Allemagne, la plus importante communauté d’origine étrangère du pays.

Fanny Hagopian