Bénédiction de l’eau à l’Eglise catholique arménienne de Valence par le vartabed Krikor Mikaélian

Dimanche 17 janvier, à l’Eglise catholique arménienne Notre Dame de Valence (Drôme) lors de la cérémonie religieuse dominicale réalisée par le père -vartabed- Krikor Mikaélian, était célébrée la mémoire de Saint Jean-Baptiste qui baptisa Jésus Christ dans les eaux du Jourdain. Après la sainte-messe et l’homélie où le vartabed Krikor Mikaélian évoqua la guerre en Artsakh et les soldats Arméniens disparus, se réalisa la bénédiction de l’eau en souvenir du baptême de Jésus Christ. « Ce baptême est celui de chacun de vous, de votre lavement symbolique de tous vos péchés. Prenez le temps de réfléchir et de renaître » dit dans son homélie le vartabed Krikor Mikaélian. Après la cérémonie de bénédiction de l’eau, cette dernière fut distribuée aux fidèles qui emportèrent avec eaux cette eau bénite, tradition de l’Eglise arménienne.

Krikor Amirzayan