Un nouveau rapport révèle des discours de haine organisés et de l’animosité envers les Arméniens en Azerbaïdjan

Les défenseurs des droits de l’homme d’Arménie et de la République d’Artsakh ont publié un rapport public ad hoc conjoint sur le discours de haine organisé et l’animosité envers les Arméniens ethniques en Azerbaïdjan.

« Le président de l’Azerbaïdjan et d’autres autorités parlent de l’ensemble du peuple arménien et de la population arménienne avec des menaces ouvertes de nettoyage ethnique et de génocide », a déclaré le défenseur des droits humains arménien Arman Tatoyan.

« Ils insultent ouvertement la dignité du peuple arménien, incitent à l’hostilité, ils le font pour humilier la dignité personnelle de chaque Arménien dans le monde, de chaque personne vivant en Arménie », dit le Médiateur.

Le suivi du personnel du Défenseur des droits humains d’Arménie confirme qu’il s’agit d’une politique de haine et d’hostilité profonde de l’Etat envers les Arméniens. Elle est de nature institutionnelle et est basée sur l’appartenance ethnique et, dans certains cas, l’appartenance religieuse.

Le Médiateur attire l’attention sur le fait que les Présidents de la Turquie et de l’Azerbaïdjan comparent souvent la guerre de septembre-novembre 2020 au génocide arménien dans l’Empire ottoman et aux massacres d’Arméniens à Bakou. En particulier, il rappelle les éloges des organisateurs et des auteurs de ces atrocités, y compris des membres de l’armée islamique du Caucase, dans les discours du 10 décembre (lors du défilé militaire à Bakou).

Le défenseur des droits de l’homme soulève également un autre problème : pendant cette guerre, les forces armées azerbaïdjanaises utilisent les mêmes mots et expressions que le président azerbaïdjanais pour torturer des soldats et des civils arméniens, les décapiter vivants, mutiler les corps des victimes et commettre d’autres atrocités. .

De plus, dit-il, les expressions du président azerbaïdjanais et d’autres personnalités publiques sont devenues des slogans inspirant des atrocités contre les Arméniens dans cette guerre (par exemple, « les soldats azerbaïdjanais les chassent comme des chiens », « l’Arménie est un pays sans valeur… c’est un État artificiel créés sur les anciennes terres de l’Azerbaïdjan »,« L’Azerbaïdjan va mettre fin aux mariages arméniens », etc.).

« En d’autres termes, les vraies causes de ces crimes de guerre sont évidentes. De plus, l’armée azerbaïdjanaise est fière des atrocités, bien consciente qu’elle ne sera encouragée et félicitée pour cela que dans son propre pays », a déclaré Arman Tatoyan.