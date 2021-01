Entretien du ministre turc Cavusoglu avec son homologue azerbaïdjanais Bayramov

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a effectué un entretien avec son homologue azerbaïdjanais Ceyhun Bayramov.

M. Cavusoglu a réalisé un entretien en tête à tête avec Bayramov au terme du dîner offert en l’honneur des ministres par le ministre pakistanais des Affaires étrangères à Islamabad.

Le chef de la diplomatie turque a annoncé l’entretien avec son homologue azerbaïdjanais sur Twitter avec l’étiquette “Une Nation Deux Etats”. L’entretien portait sur la situation actuelle dans le Haut-Karabakh.

“Nous allons continuer à soutenir nos frères azerbaïdjanais dans l’établissement de la paix”, a-t-il partagé.

Dans une évaluation sur le magazine Media Global qui est une publication du Conseil global des journalistes, il a souligné que le cessez-le-feu est très important et qu’il doit être préservé.

“Nous attendons désormais de la partie arménienne qu’elle respecte le cessez-le-feu et les conditions acceptées dans la déclaration conjointe et ouvre la voie à une solution politique permanente reconnaissant la souveraineté de tous les territoires occupés de l’Azerbaïdjan. Si l’accord est maintenu et les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie se développent, la situation aura un impact positif sur les relations turco-arméniennes”, a-t-il dit.