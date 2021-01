Adil Karaismailoglu : « La Turquie lancera le satellite TURKSAT 5B en juin »

Le ministre turc des Transports et de l’Infrastructure Adil Karaismailoglu, a déclaré qu’ils allaient lancer dans l’espace en juin le satellite turc TURKSAT 5B.

Dans une déclaration faite à Hatay, Adil Karaismailoglu a rappelé que le satellite TURKSAT 5A avait été lancé dans il y a quelques jours.

« Si Dieu le veut nous lancerons dans l’espace notre satellite TURKSAT 5B en juin. Nous allons également lancé notre satellite local et national TURKSAT 6A au début de l’année 2022. De plus, nous avons annoncé au monde entier notre présence et toute notre puissance dans l’espace. La mère patrie, la patrie bleue ainsi que la patrie spatiale démontrent la puissance de la Turquie au monde entier. » a-t-il indiqué.