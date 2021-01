Du 1er au 12 février la Turquie et l’Azerbaïdjan effectueront des manœuvres militaires à Kars (Arménie occidentale)

Le 1er au 12 février près de la frontière de l’Arménie, à Kars -ancienne capitale de l’Arménie occupée par la Turquie- les forces armées de Turquie et de l’Azerbaïdjan réaliseront des manœuvres militaires communes. Informations diffusées par les médias azéris.

Des chars et des groupes de snipers, des forces spéciales et des hélicoptères prendront part à ces exercices militaires. De nouvelles armes devant être utilisées lors de ces manœuvres dont la proximité de la frontière arménienne n’est pas choisie par hasard…

La dernière manœuvre militaire conjointe turco-azérie s’est déroulée en juillet dernier près de la frontière arméno-azérie une semaine après l’attaque azérie au nord-est de l’Arménie dans la région de Tavouch. Puis des manœuvres de grande envergure se réalisaient au Nakhitchevan, à Bakou et à Gandja.

Krikor Amirzayan