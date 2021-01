Un drapeau arménien de 40 m² et 30 mètres de haut inauguré près de Kapan au sud de l’Arménie

Dimanche 17 janvier au village de Djkaten dans les environs de Kapan dans la région de Syunik au sud de l’Arménie, grâce au travail de Mher Avetisyan l’adjoint au maire du village fut inauguré un drapeau arménien par le maire de Kapan, Gevorg Parosyan. Le tricolore arménien est dressé à 30 mètres de hauteur et sa surface fait 40 mètres carrés. Ce drapeau tend à affirmer que ces terres sont arméniennes face aux postes azéris installés le long de la frontière sur de l’Arménie. Et sans doute redonner une certaine fierté et confiance aux Arméniens de la région du Zanguezour, ce sud de l’Arménie, une région qui compte de nombreux héros.

Krikor Amirzayan