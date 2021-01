Nouvelle démission d’un gouverneur de province

Tigran Petrosian, gouverneur de la province de Shirak, située dans le nord-ouest de l’Arménie, a présenté sa démission vendredi après près de deux ans de mandat.

Petrosian n’a donné aucune raison à cette décision. Les responsables de l’administration provinciale ont expliqué qu’il ne ferait aucun commentaire avant que la démission ne soit acceptée par le gouvernement arménien.

Petrosian, 41 ans, dirige Shirak depuis février 2019. Il n’est affilié à aucun parti politique.

Le gouvernement a remplacé trois autres gouverneurs de province à la suite d’un accord arméno-azerbaïdjanais négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre dans le Haut-Karabakh le 10 novembre. Deux d’entre eux sont des membres de haut rang du Contrat civil du Premier ministre Nikol Pachinian, à qui on a demandé de démissionner.

Le troisième gouverneur non partisan, Hunan Poghosian, semble avoir démissionné de sa propre initiative. Poghosian dirigeait la province du sud-est de Syunik directement touchée par la guerre.

La défaite de la partie arménienne dans la guerre a déclenché des protestations de l’opposition et des appels croissants à la démission de Pachinian. Le Premier ministre a refusé de démissionner, s’engageant à la place à remanier son cabinet et proposant de tenir des élections législatives anticipées. Il a remplacé six ministres du gouvernement fin novembre et début décembre.