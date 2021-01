Un Conseil de sécurité russe discute du sommet arméno-azéri

Vendredi, le président Vladimir Poutine a discuté avec les hauts responsables du gouvernement et de la sécurité russes des derniers pourparlers entre les dirigeants arménien et azerbaïdjanais qu’il avait accueillis plus tôt dans la semaine.

Le Kremlin a déclaré que Poutine avait informé les membres de son Conseil de sécurité des résultats des pourparlers du 11 janvier tenus deux mois après avoir négocié un accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre au Haut-Karabakh.

« Des questions urgentes concernant les politiques intérieure et étrangère de l’Etat russe ont également été abordées », a-t-il ajouté (...)