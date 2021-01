L’opposition promet d’intensifier ses efforts pour renverser Nikol Pachinian

Les dirigeants de l’opposition ont promis vendredi davantage d’efforts pour forcer le Premier ministre Nikol Pachinian à démissionner, et ce alors qu’ils commençaient à visiter les régions arméniennes dans le but d’obtenir un plus grand soutien.

Les deux dirigeants représentant une coalition de plus d’une douzaine de partis d’opposition ont rencontré des centaines de partisans à Gumri au début de cette tournée. Ils ont admis que les manifestations organisées par leur Front du salut de la patrie à la suite du cessez-le-feu négocié par la Russie dans le Haut-Karabakh n’avaient pas réussi à attirer de grandes foules.

« Je pensais que le 1 million de personnes habitant à Erevan descendraient toutes dans la rue parce qu’elles se sentaient humiliées, mais les gens étaient tellement déprimés et affligés… Je connais beaucoup de gens qui pleurent chez eux mais ne prennent pas la peine de sortir. Nous avons beaucoup à faire à ce sujet », a convenu Vazgen Manukian, politicien chevronné qui a été désigné par l’alliance de l’opposition pour occuper le poste de Premier ministre par intérim.

« De nombreuses personnes assises chez elle nous exhortent à agir plus résolument », a regretté Ishkhan Saghatelian de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun), membre clé de l’alliance.

« Les gens doivent descendre dans la rue, s’organiser et évincer ce gouvernement. Il n’y a pas d’autre option », a-t-il expliqué, ajoutant que l’alliance continuera également à faire pression sur les députés pro-gouvernementaux pour qu’ils cessent de soutenir Pachinian.

« Le fait que Nikol partira est un fait… Il n’évitera pas cela. La question est de savoir quand », a soutenu Saghatelian.

Les partis qui composent l’alliance ainsi que d’autres groupes d’opposition tiennent Pachinian pour responsable de la défaite de l’Arménie à la suite de la récente guerre au Karabakh et veulent qu’il cède le pouvoir à un gouvernement intérimaire qui organiserait des élections législatives anticipées d’ici la fin de l’année.

Le Premier ministre a rejeté les demandes de l’opposition soutenues par le président Armen Sarkissian. Il a qualifié les manifestations de rue contre son régime comme une « révolte d’élite » non soutenue par la plupart des Arméniens.

Un groupe de partisans de Pachinian a bloqué une autoroute à l’extérieur de Gumri dans le but d’empêcher Manukian, Saghatelian et d’autres personnalités de l’opposition d’entrer dans la deuxième plus grande ville d’Arménie. La police est intervenue pour débloquer la route.

Manukian, qui avait été Premier ministre et ministre de la Défense du pays au début des années 90, a qualifié les manifestants de « clochards » embauchés par le bloc Mon Pas de Pachinian contre de l’argent.