Mikael Mikaelyan et Greta Galstyan champions d’Arménie de ski

Le championnat d’Arménie de ski vient de se dérouler à Achotsk, une compétition inscrite dans les évènements de la Fédération internationale de ski. A Achotsk (nord de l’Arménie) chez les dames en 5 km ski de fond classique, la médaille d’or a été remportée par Greta Galstyan. Elle a devancé Angelina Mouradyan et Nelli Khatchatryan. Chez les hommes en 10 km classique, le champion fut Mikael Mikaelyan. Tadevos Poghosyan fut médaille d’argent et Spartak Oskanyan médaille de bronze. Lundi 18 janvier se dérouleront les compétitions libre dames de 5 km et 10 km messieurs. La deuxième partie du championnat d’Arménie se déroulera du 12 au 14 février.

Krikor Amirzayan