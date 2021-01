Ararat et Shirak font un match nul

Ararat a fait un match amical avec le club de Shirak de Gyumri dans la base sportive de Dzoraghbyur.

Il s’agissait du premier match amical de l’équipe de Vardan Bichkhachyan cette année, qui se déroulait dans le cadre du programme de préparation hivernale.

Ararat a tenu la première et la deuxième mi-temps du match avec deux alignements différents. Aucun but n’a été marqué en première mi-temps. En début de seconde période, les invités ont pris les devants grâce au but de Vardan Arzoyan. Quelques minutes plus tard, après la passe d’Arthur Danielyan depuis le bord du terrain , Serob Galstyan, 18 ans, a inscrit un but de la tête.

Après le but, l’équipe de Bichakhchyan a commencé à avoir un avantage de jeu territorial. Au cours de l’un des épisodes, les joueurs de Shirak ont commis une faute contre Urosh Nenadovich dans la surface de réparation. Un coup de pied de 11 mètres a été attribué, mais après le tir de Nenadovich, le poteau de but a sauvé les habitants de Gyumri.

Plus tard, Ararat n’a pas pu développer l’avantage. Le match s’est terminé avec un score de 1 : 1.