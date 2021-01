Le gouvernement veut de nouveaux juges pour les arrestations et les affaires de corruption

Le gouvernement arménien a officiellement approuvé une proposition visant à engager de nouveaux juges qui ne s’occuperaient que des affaires de corruption ou des arrestations de suspects criminels recherchés par les autorités chargées de l’application des lois.

Un projet de loi élaboré par le ministère de la Justice prévoit la sélection de 21 juges de ce type pour les tribunaux de première instance arméniens. Trois autres nouveaux juges spécialisés dans les arrestations ou les délits liés à la corruption seraient nommés à la Cour d’appel.

« L’augmentation du nombre de juges permettrait de raccourcir les procédures pénales et judiciaires », a déclaré le ministre de la Justice Rustam Badasian lors d’une réunion du cabinet présidée par le Premier ministre Nikol Pashinian.

M. Badasian a ajouté que cela permettrait également de rendre des décisions judiciaires « plus objectives » sur les mandats d’arrêt demandés par les enquêteurs.

Au cours des derniers mois, les juges arméniens ont refusé d’autoriser les forces de l’ordre d’arrêter des dizaines de dirigeants et de membres de l’opposition ainsi que d’autres militants antigouvernementaux. Pratiquement tous ces individus sont poursuivis en relation avec les protestations de colère déclenchées par la gestion gouvernementale de la guerre d’automne au Nagorno-Karabakh.

Pashinian a accusé le mois dernier le système judiciaire arménien de faire partie de la « pseudo-élite » tentant de le renverser après la guerre désastreuse. Badasian a également accusé les juges d’agir de manière « non objective ».

Ruben Vartazarian, le président du Conseil judiciaire suprême qui supervise le système judiciaire arménien, a rejeté ces critiques.

Certains critiques du gouvernement arménien ont déjà exprimé leur inquiétude quant à son projet de mettre en place des magistrats chargés de permettre ou de bloquer les arrestations avant jugement. Ils affirment que le gouvernement veut s’assurer que les tribunaux cessent d’entraver les enquêtes à motivation politique qu’il a ordonnées.

Pashinian a insisté jeudi sur le fait que ce projet de loi fait partie des efforts déclarés de son administration pour rendre le système judiciaire plus indépendant et plus efficace. Il a déclaré que les nouveaux juges seraient soumis à des « contrôles d’intégrité » approfondis lors du processus de sélection et de nomination.

