La mobilisation des combattants terroristes étrangers dans les conflits : une nouvelle tendance alarmante, déclare l’envoyé de l’Arménie auprès de l’ONU

L’Arménie reste fermement attachée à la lutte mondiale contre le terrorisme et est activement engagée dans des activités internationales et régionales visant à la mise en œuvre des conventions contre le terrorisme et de leurs protocoles additionnels, ainsi que des résolutions pertinentes adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré le Représentant permanent de l’Arménie à l’ONU, Mher Margaryan lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le « 20e anniversaire de la résolution 1373 (2001) et la création du Comité contre le terrorisme : tendances, défis et opportunités ».

Il a souligné que la mobilisation des combattants terroristes étrangers dans les conflits représente une nouvelle tendance alarmante.

« Notre région n’est pas à l’abri du fléau du terrorisme, de son idéologie radicale et de ses pratiques violentes. Au milieu de l’éclatement d’une pandémie mondiale sans précédent, le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan, avec le soutien direct de la Turquie, a employé des milliers de combattants terroristes étrangers dans une agression militaire à grande échelle contre le Haut-Karabakh (Artsakh) », a déclaré l’envoyé de l’Arménie auprès de l’ONU. .

« L’offensive a entraîné des pertes massives de vies humaines, le déplacement de dizaines de milliers de civils, la destruction et la profanation du patrimoine religieux et culturel et d’autres violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire. La torture, les traitements inhumains et les exécutions à la manière de l’Etat Islamique de prisonniers de guerre et d’otages civils par les forces azerbaïdjanaises ont été largement diffusés et glorifiés dans les médias et les réseaux sociaux », a-t-il ajouté.

M. Margaryan a noté que « le recrutement de combattants terroristes étrangers par la Turquie en provenance du Moyen-Orient et leur transfert en Azerbaïdjan et dans la zone de conflit du Haut-Karabakh est un fait bien établi et documenté, reconnu par les forces de l’ordre de plusieurs pays et largement rapporté par des observateurs indépendants.

« Le Groupe de travail des Nations Unies sur l’utilisation de mercenaires du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans sa déclaration du 11 novembre 2020 a fait référence à« de nombreux rapports selon lesquels le gouvernement azerbaïdjanais, avec l’aide de la Turquie, comptait sur les combattants syriens pour soutenir et poursuivre ses opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, y compris sur la ligne de front. Les combattants semblaient être principalement motivés par des gains privés, compte tenu de la situation économique désastreuse de la République arabe syrienne. En cas de décès, leurs proches se seraient vu promettre une compensation financière et la nationalité turque », a déclaré l’ambassadeur.

Il est encore plus troublant que les combattants syriens déployés en Azerbaïdjan soient affiliés à des groupes armés et à des individus qui, dans certains cas, ont été accusés de crimes de guerre et de graves violations des droits de l’homme pendant le conflit en Syrie, perpétuant ainsi apparemment un cycle de l’impunité et risquer de nouvelles violations du droit international », a déclaré Mher Margaryan.