Lindsey Snell diffuse une vidéo qui confirme que beaucoup de mercenaires n’ont pas été payés

Sœur d’un mercenaire syrien [Sultan Murad] tué en Azerbaïdjan. Son frère est mort aux côtés d’un commandant bien connu. Elle vit dans un camp.

Il était en Azerbaïdjan pendant un mois avant d’être tué. Ils ne l’ont pas payée. Ils n’ont pas payé beaucoup de mercenaires qui sont retournés en Syrie.

Sister of a Syrian mercenary [Sultan Murad] killed in Azerbaijan. Her brother died alongside a well-known commander. She's living in a camp.

He was in Azerbaijan for a month before being killed. They didn’t pay her. They didn’t pay a lot of the mercenaries who returned to Syria. pic.twitter.com/T0ZLadaD1m

