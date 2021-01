Arménophobie : la plus ancienne forme de xénophobie en Géorgie

Des tropes sur les marchands riches et avides, aux blagues sur l’appropriation culturelle, aux craintes exagérées du séparatisme, la communauté arménienne ethnique de Géorgie est souvent la cible de la haine.

« Ma mère est arménienne et j’en parlerai toujours avec fierté », a déclaré le Premier ministre géorgien Zurab Zhvania au Parlement en juin 2004, après qu’un député eut suggéré que « certaines personnes » avaient caché l’appartenance ethnique de leurs parents.

Etre « secrètement arménien » a été une accusation commune entre rivaux politiques en Géorgie, avec des cibles telles que l’ancien président Mikheil Saakashvili et l’ancien président parlementaire Nino Burjanadze.

« Ils disaient toujours à propos de Zurab Zhvania -« c’est un Arménien, c’est un Arménien ! » - mais j’ai aimé la façon dont il a répondu », raconte Roza Gharibyan, 68 ans, à OC Media. Roza est né à Tbilissi de survivants du génocide arménien ; elle travaille maintenant comme vendeuse au marché de Lilo de la ville.

« Saakashvili n’était pas arménien. Il était « géorgien » quand les gens l’aimaient et quand il est devenu méchant, il est devenu « arménien » », dit Roza avec un sourire.

Gharibiyan a du mal à nommer des Arméniens de souche au sein du gouvernement ou du parlement géorgien, bien qu’il y ait quelques députés.

Des années après la réponse enflammée de Zhvania, le discours anti-arménien a largement cédé la place à d’autres formes de xénophobie, ciblant principalement les migrants des pays du Moyen-Orient. Cependant, le discours anti-arménien dans les médias géorgiens est toujours endémique - en particulier dans son segment ultra-conservateur, mais parfois aussi en provenance d’endroits moins attendus.

« Maintenant, j’attends les conclusions des savants arméniens. Je suis sûr qu’ils découvriront que leur ADN est, bien sûr, plus fort que celui des Géorgiens et qu’il ne fait que détruire le coronavirus ’’, a plaisanté Giorgi Gabunia, présentateur de la chaîne de télévision Mtavari Arkhi le 5 avril. La chaîne se présente comme un débouché libéral et pro-occidental.

« La version géorgienne de l’antisémitisme »

Le philosophe géorgien Giorgi Maisuradze a postulé que l’arménophobie est la forme la plus ancienne et la plus répandue de xénophobie en Géorgie. « L’arménophobie est la version géorgienne de l’antisémitisme, qui engloutit toutes les couches de la société ».

Selon une enquête réalisée en 2019 par CRRC Georgia, 59% des Géorgiens qui ont donné une réponse définitive désapprouvaient les femmes géorgiennes épousant un Arménien vivant en Géorgie, tandis que seulement 41% l’ont approuvée.

En outre, 72% désapprouvaient que les Géorgiens fassent des affaires avec des Arméniens vivant en Géorgie, contre 28% approuvant.

Au fil des ans, de nombreux stéréotypes se sont formés sur les Arméniens.

Défendant les plans de gentrification de Sololaki, un quartier historique de la capitale connu pour son caractère multiethnique en 2007, le député géorgien Beso Jugheli a fait valoir que « Mikirtuma n’a pas toujours sembler vivre à Sololaki ».

L’image invoquée par Jugheli était celle de Mikirtum Gasparich Trdatov, le personnage d’un marchand arménien glouton, calculateur et avide dans la pièce géorgienne du XIXe siècle « Séparation ». Mikirtum a également été inclus dans le film historique géorgien soviétique Khareba et Gogia.

Le commentaire arménophobe de Jugeli, et en fait la pièce elle-même, faisait écho à l’humeur d’aristocrates géorgiens mécontents et appauvris qui avaient du mal à rivaliser avec une classe moyenne arménienne financièrement sûre à Tbilissi au 19e siècle. Du moins, c’est là que certains chercheurs voient les racines de l’arménophobie moderne en Géorgie.

Selon un argumentaire, l’identité nationale moderne de la Géorgie est profondément ancrée dans la mise en évidence des différences par rapport aux Arméniens - le « narcissisme des petites différences », comme certains ont caractérisé la tendance à la dynamique interethnique intime.

Mikirtum reste parmi un certain nombre d’images racialement stéréotypées d’un Arménien urbain en Géorgie.

« Retournez dans votre Arménie !

La guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a remis en évidence certains de ces sentiments.

« J’ai ressenti beaucoup de haine pendant cette période en raison de mon appartenance ethnique arménienne », déclare Rima Marangozyan, étudiante en quatrième année en journalisme à l’Université d’État de Tbilissi.

Rima a grandi dans la ville d’Akhalkalaki, dans le sud de la Géorgie, qui compte une importante population arménienne.

« [C’est] quelque chose que je n’avais jamais vécu en Géorgie. C’est difficile, franchement, de revenir à une vie où j’étais plutôt une citoyenne géorgienne que la représentante d’une minorité ethnique vivant en Géorgie », dit-elle.

Bien que la Géorgie ait insisté sur sa neutralité depuis les premières années du conflit, de nombreux Arméniens de souche tant dans la région que dans la diaspora ont accusé les autorités de Tbilissi de permettre aux armes turques de transiter par la Géorgie vers l’Azerbaïdjan.

Rima dit que les Arméniens réprimandant la Géorgie pour cela en ligne avaient provoqué une réaction violente et rendu les Géorgiens également vulnérables à la désinformation encourageant les sentiments anti-arméniens.

« Quelqu’un sur Facebook m’a personnellement dit :« Vous Arménien ! Retournez dans votre Arménie ! ’, se souvient-elle.

Rima dit que ce qui se cache derrière l’arménophobie en Géorgie était que « la nation géorgienne ne connaît pas la communauté arménienne ». Elle a dit que les Géorgiens ont souvent des perceptions préconçues sur les Arméniens, souvent formées sous l’influence des médias.

Elle a déclaré que les médias télévisés présentaient fréquemment les choses hors de leur contexte, citant l’utilisation par les Arméniens du « Javakhk », simplement le nom de la langue arménienne de la région de Javakheti où vivent de nombreux Arméniens de souche, comme une sorte de revendication territoriale.

Elle a également accusé les médias géorgiens de partialité pendant la guerre, couvrant principalement les crimes commis par la partie arménienne au lieu des deux.

« Nous dépendons des médias, en particulier des médias sociaux, et le peuple géorgien est devenu victime de manipulations et de désinformation ».

’Devenir géorgien vous fait progresser dans la vie’

Roza Gharibyan a reçu son éducation et a appris ce que sa famille avait fui, dans une école arménienne à Avlabari, ou Havlabar, un district historiquement arménien de Tbilissi.

Elle a d’abord hésité à raconter ses souvenirs personnels, mais au fur et à mesure que nous parlions, Roza s’est davantage ouverte.

Elle a rappelé qu’elle et d’autres Arméniens avaient été qualifiés de « mauvais Arméniens’’ et »infestés de poux« ’ dans les transports publics, et que son patron dans un atelier de misère, elle travaillait aussitôt en disant que »les Arméniens devraient travailler, les Géorgiens devraient s’amuser ’’.

Roza s’est également souvenue d’avoir refusé d’aller à l’hôpital à l’approche de son travail, disant qu’elle était terrifiée.

« Quand ils ont commencé à nous appeler« invités », pendant [le mandat du premier président géorgien Zviad] Gamsakhurdia, j’ai vraiment pensé qu’ils me tueraient [dans un hôpital] », dit-elle.

« Mais quand j’y suis allé, j’ai eu un si bon traitement que je ne pouvais pas le croire. J’avais peur à cause des discussions sur les « autres nations » dans ces années, les années 1990 ».

Elle a également rappelé que son cousin, qui avait épousé un Géorgien de souche à Sachkhere, dans l’ouest de la Géorgie, avait entendu une femme dire à un enfant : « Dors ou un Arménien viendra te tuer ! » Elle a dit que sa cousine était choquée.

Plus tard, Roza a déménagé dans le district de Varketili à Tbilissi, où les autorités soviétiques de l’époque installaient ceux dont ils avaient des maisons démolis à Avlabari en 1986.

« Tous mes voisins arméniens sont devenus Géorgiens, pendant [la présidence de Mikheil Saakashvili 2004–2013]. Cela vous fait avancer dans la vie, sinon vous ne pouvez pas avancer », dit-elle.

Elle a également insisté sur le fait que la situation s’était « améliorée ces derniers temps ».

Ses deux enfants ont été scolarisés en russe, parlent couramment le géorgien et parlent également l’arménien à la maison. Ses petits-enfants, dit-elle, « seront probablement éduqués en géorgien ».

Victime géorgienne

Outre les allégations de séparatisme, d’autres tropes arménophobes en Géorgie incluent le fait que les Arméniens revendiquent des aspects de la culture géorgienne comme les leurs et ont un riche lobby international en Occident avec une influence illimitée contre les Géorgiens modestes.

« Je ne suis pas arménophobe [sic] mais cela viole toute logique. C’est un exemple typique du genre de prédateurs qu’ils sont ’’, s’est plaint le 24 septembre Shmagi Khubuluri, directeur du centre des jeunes de la mairie de Gori, partageant une vidéo sur Facebook attribuant le churchkhela, des bonbons traditionnels aux noix, à la culture arménienne.

En Arménie, la nourriture est communément appelée sujuk. Les variations de la nourriture sont courantes dans plusieurs cultures.

Giorgi Khasaia et Artur Petrosyan interprètent ’Lavash nash !’ (Lavash est à nous !), Qui dépeint le « ressentiment infantile entre la Géorgie et l’Arménie ».

Ces récits sont également populaires parmi le clergé chrétien conservateur géorgien, car l’Église reste l’un des foyers les plus puissants du nationalisme ethnique géorgien.

« Les Arméniens revendiquent tout ce qui est géorgien ’’, a déclaré le diacre chrétien orthodoxe géorgien Davit Kvlividze dans un sermon de juin 2018 à sa paroisse. »Ils sont intelligents. Ils se sont installés avec les Russes, ils se sont installés avec les Américains aussi, ils ont des Arméniens au Congrès [américain], ils se sont aussi installés en France, et nous, les imbéciles, avons rompu les liens avec tout le monde », a-t-il poursuivi.

L’Église orthodoxe n’a pas limité ses efforts anti-arméniens à la prédication. Ces dernières années, les relations entre la Géorgie et l’Arménie ont été entachées de différends concernant les Églises orthodoxes en Géorgie.

En 2017, les autorités géorgiennes ont remis l’église Tandoyants Saint Astvatsatsin (Sainte Marie), un site arménien délabré, à l’Église orthodoxe géorgienne, reflétant son expropriation soviétique de la communauté chrétienne orthodoxe arménienne en 1924.

Le diocèse de l’Église apostolique arménienne n’a pas réussi dans ses efforts pour arrêter la construction d’une nouvelle église orthodoxe géorgienne sur la base du bâtiment.

Selon les groupes de défense des droits basés à Tbilissi, l’Observatoire d’éducation et de surveillance des droits de l’homme et l’Institut pour la tolérance et la diversité, il s’agissait d’un « exemple clair de loyauté envers l’Église dominante et de discrimination de la communauté orthodoxe arménienne ».

’S’ils vous touchent, attendez-vous à pire’

Certains membres de la communauté arménienne de Géorgie ont tendance à éviter des mots comme « arménophobie » et « haine », comme Karina Grigoryan, une ancienne responsable de la sécurité de l’État qui a grandi dans le district d’Aspindza, dans la région de Samtskhe-Javakheti, dans le sud de la Géorgie.

Lors d’un entretien avec OC Media , Karina a néanmoins admis que le pays n’était « pas sans problèmes, notamment mis en évidence lors du dernier conflit militaire entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ».

Karina s’est abstenue de donner plus de détails, disant que les émotions étaient toujours fortes.

Revenant à ses années d’école, elle a dit qu’elle, comme d’autres, avait été victime d’intimidation dans les écoles avec des enfants qui la poursuivaient en la traitant d ’« arménienne » comme une insulte.

Karina a déclaré que dans les années 1990, on lui avait également dit de « retourner dans son pays natal ». Elle a déclaré que le nombre de « personnes comme celle-ci » avait récemment diminué.

Elle dit que certains proches lui avaient dit qu’étudier ou viser la réussite était inutile en Géorgie, en raison de leur appartenance ethnique. D’autres parents, dit-elle, l’ont seulement inspirée.

« J’avais des modèles comme mes parents, mes cousins, ainsi que mon grand-père - ils avaient tous une éducation supérieure et leur origine ethnique ne les a pas retenus dans la vie ».

En janvier 2013, le président Mikheil Saakashvili a décerné à Karina une médaille d’honneur pour avoir pris sa retraite en tant que capitaine de police au ministère de l’Intérieur pour protester contre une loi d’amnistie controversée sous le nouveau gouvernement.

Dans cette société polarisée, qui vivait sa première transition pacifique de pouvoir, l’amnistie et le prix sont devenus controversés.

Cependant, après avoir déjà vu le président Saakashvili être attaqué pour être « secrètement arménien », Karina se dit surprise que « même les critiques du prix aient appelé leurs partisans à ne pas toucher à mon appartenance ethnique ».

Elle a dit que c’était le signe du changement des temps.

« Permettez-moi de résumer toute mon expérience personnelle : cela dépend de la personnalité. S’ils remarquent que cela vous touche, attendez-vous à pire. Mais s’ils remarquent que vous ne pouvez pas être blessé par cela, ils disparaissent simplement de votre vie.

Par Shota Kincha

Après avoir fui une carrière universitaire pas si prometteuse et une tentative désastreuse d’être un activiste bisexuel, Shota est maintenant un rédacteur grincheux couvrant des sujets liés à la Géorgie chez OC Media.