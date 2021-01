Les vêtements militaires de l’Armée arménienne sont fabriqués en Arménie et non en Turquie comme l’affirment certains sur les réseaux sociaux

Ces derniers jours sur les réseaux sociaux d’Arménie figuraient de nombreux articles et photos montrant des tenues militaires de l’Armée arménienne portant l’étiquette « Made in Turkey ». Des vidéos dont les auteurs s’affirmaient scandalisé que les treillis et autres vêtements militaire de l’Armée arménienne soient fabriqués en Turquie. Affirmant également qu’ainsi la Turquie connaissait avec précision le nombre de soldats Arméniens. Mais le Centre arménien de contrôle de l’information vient d’affirmer que toutes ces accusations étaient fausses et les nouvelles étaient des fake news.

« Le Centre de contrôle des informations a demandé des précisions au ministère arménien de la Défense et cette dernière a affirmé que toutes les tenues militaires de l’Armée arménienne étaient réalisées en Arménie. Et les images montrées ainsi sur les réseaux sociaux sont purement de la manipulation, à ne pas prendre en compte » a affirmé le Centre de contrôle des informations.

Krikor Amirzayan