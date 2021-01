Joe Biden nomme Ike Hajinazarian au poste de directeur régional des communications de la Maison Blanche

Le président élu américain Joe Biden a nommé Ike Hajinazarian au poste de directeur régional des communications de la Maison Blanche.

Ike Hajinazarian a récemment été attaché de presse régional de la Pennsylvanie occidentale pour la campagne Biden après avoir travaillé sur la campagne dans des rôles de communicants lors des élections primaires et générales dans le New Hampshire, le Nevada, le Texas, l’Ohio et d’autres États, a déclaré le bureau de Biden dans un communiqué.

Avant de rejoindre la campagne, il a travaillé au Capitol Hill, d’abord en tant qu’assistant de presse du sénateur Joe Donnelly de l’Indiana, puis en tant que secrétaire de presse adjoint au sein du personnel majoritaire du House Homeland Security Committee. Né à Columbus, Ohio, de parents immigrés libano-arméniens, Hajinazarian est diplômé de l’Université de l’Indiana et de la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington.

ARMENPRESS