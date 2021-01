L’année 2021 doit devenir une année de restauration de nos ambitions économiques affirme le Premier ministre

Lors de la consultation hier présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan, une série de questions macroéconomiques pour 2022 a été discutée.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pashinyan a noté : « L’année 2020, du point de vue économique, a été très difficile non seulement à cause de la guerre, mais aussi à cause d’un nouveau type de coronavirus. Nous devons affirmer clairement que l’anée 2021 sera l’année de restauration de nos ambitions économiques. Nous devons formuler des mesures qui nous permettront de surmonter les difficultés et de vraiment restaurer les ambitions économiques que nous avions à la suite des événements bien connus de 2020.

Nous avons de nombreux défis économiques, mais nous avons également de nombreuses opportunités. Bien entendu, tout d’abord, nous devons nous concentrer sur la résolution des problèmes humanitaires et, d’autre part, nous devons déclarer que la déclaration trilatérale signée à Moscou le 11 janvier et sa mise en œuvre éventuelle peuvent créer des opportunités économiques complètement nouvelles pour la République d’Arménie. Nous comptons profiter pleinement de ces opportunités, je le répète, non seulement pour restaurer nos ambitions économiques, mais aussi pour fixer des normes plus élevées. »

Le ministre des Finances, Atom Janjughazyan, a présenté des prévisions générales sur le contexte macroéconomique et le développement économique pour 2022. Il a noté qu’en ce qui concerne les conséquences de la pandémie de coronavirus et les hostilités en Artsakh, il est conseillé de commencer à discuter du processus budgétaire plus tôt.

Au cours de la réunion, en particulier, un certain nombre de questions liées au projet de budget de l’État pour 2022, à l’élaboration de programmes de dépenses à moyen terme pour 2022-24, à la politique économique, aux prévisions de croissance économique, au cadre budgétaire, aux dépenses courantes et en capital ont été discutées.

Le Premier ministre a noté que la qualité des programmes mis en œuvre en 2021 aura un impact sur le contexte macroéconomique de 2022, et qu’il est nécessaire d’être cohérent pour assurer une haute efficacité de la mise en œuvre des programmes.

ARMENPRESS