La Russie se retire du traité « Ciel ouvert »

La Russie a annoncé vendredi son retrait du traité « Ciel ouvert », qui permet de vérifier les mouvements militaires et les mesures de limitation des armements des pays signataires, l’expliquant par la décision similaire des Etats-Unis l’an passé. Regrettant « des obstacles à la poursuite du fonctionnement du traité dans les conditions actuelles », le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué « commencer les procédures pour le retrait de la Fédération de Russie du traité Ciel ouvert » rapporte l’agence de presse russe TASS.

Les Etats-Unis ont officiellement quitté ce traité international, signé à l’origine par 35 pays et entré en vigueur en 2002, le 22 novembre 2020. Depuis cette date, « l’équilibre des intérêts des États participants a été considérablement perturbé, de graves dommages ont été causés à son fonctionnement et le rôle du traité Ciel ouvert comme instrument de renforcement de la confiance et de la sécurité a été miné », estime la diplomatie russe.

