Lazio Rome-AS Rome : 3-0, Mkhitaryan était titulaire

Hier soir lors de la 18e journée de Série A, dans le choc romain Lazio Rome s’est imposée 3-0 face à l’AS Rome. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan était titulaire et disputa toute la rencontre. L’AS Rome a été dominé et c’est logiquement qu’elle concéda cette défaite. A noter qu’Hernikh Mkhitaryan fut sanctionné d’un carton jaune à la 90e minute. L’Arménien qui compte 8 buts et 8 passes décisives dans le présent championnat d’Italie était une nouvelle fois en très grande forme et tentait d’animer son équipe.

Krikor Amirzayan