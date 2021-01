Analyse : ce que nous disent les listes de morts arméniens sur la guerre

Le Ministère arménien de la santé a examiné près de 3 400 corps de militaires et de civils tués depuis le 27 septembre. Ce nombre comprend la plupart des quelque 1 200 corps retrouvés sur le champ de bataille et dans les parties de l’Artsakh occupées par l’Azerbaïdjan depuis le cessez-le-feu du 10 novembre. Jusqu’à présent, seulement environ 2 000 personnes tuées ont été identifiées dans des listes publiées par l’Armée de défense d’Artsakh, la police, la Caisse d’assurance des soldats et le bureau du gouverneur de Syunik.

Alors que toutes les listes contiennent des inexactitudes et des incohérences - avec un certain nombre d’individus mentionnés plus d’une fois, certains noms mal orthographiés et certaines dates de décès contredites par d’autres récits - les publications aident néanmoins à éclairer certains aspects clés de la guerre, obscurcis par la guerre ou la propagande gouvernementale.

Environ la moitié des 2 000 noms publiés sont des conscrits de l’armée nés entre la fin des années 90 et 2002. La plupart des autres sont des officiers de l’armée et du personnel sous contrat en service actif. Les noms publiés incluent également environ 200 réservistes, environ 150 volontaires, quelque 75 policiers / forces de police et environ 50 membres du personnel de sécurité nationale / garde-frontières. Cela semble confirmer les rapports précédents selon lesquels l’armée régulière a reçu un soutien supplémentaire limité en termes de réserves mobilisées.

Parmi les officiers supérieurs tués figuraient deux commandants adjoints de l’Armée de défense d’Artsakh, le colonel Artur Sargsyan et le colonel Hovanes Avagyan. Le colonel Vahagn Asatryan, commandant de la brigade des forces spéciales arméniennes, le colonel Vyacheslav Voskovsky, commandant de l’escadron de l’armée de l’air, ainsi que le colonel Gegham Gabrielyan, le colonel Ashot Ghazaryan et le colonel Sergey Shakaryan, commandants adjoints de la Division sud de l’armée de Défense ont également été tués. Parmi les personnes tuées figurent également le colonel Artyom Mirzoyan et le colonel Vahe Atabekyan de la police arménienne.

Voskovsky est parmi plus d’une douzaine de noms non arméniens dans les listes. D’autres incluent le major Valery Danelin, un autre pilote d’origine mixte russo-arménienne ; un militaire sous contrat Yevgeny Gorodnichiy ; le volontaire Rudik Sarkhoshev, les consignés Ivan Avdishoyev, Grigor Lemeshko et Aleksandr Nechayev, ainsi qu’un certain nombre de recrutés et de volontaires kurdes yézidis. Tous sont d’Arménie.

Parmi les morts se trouvent également quatre rapatriés de la diaspora : trois de Syrie et un, né au Liban, Kristapor Artin, qui a quitté le Canada pour l’Arménie en 2011 ; tous les quatre faisaient partie du détachement de volontaires du parti Dashnak.

La personne la plus âgée répertoriée comme tuée au combat est Viktor Isunts, 71 ans, volontaire, qui a également pris part à la première guerre du Karabakh.

Les listes aident également à identifier les jours les plus coûteux de la guerre pour la partie arménienne : le 27 septembre - le premier jour de l’attaque ; 2 octobre - les combats pour Mrav, Talish et Madagis ; Les 9 et 10 octobre qui ont suivi l’échec de la contre-attaque arménienne dans le sud du Karabakh ; et les 13 et 14 octobre, lorsque les forces arméniennes ont tenté de sortir de l’encerclement à Hadrout.

Les listes suggèrent que la plupart des combats après la mi-octobre se sont déroulés à plus petite échelle, à quelques exceptions près : la défense de la garnison de Fizuli les 18 et 19 octobre, la défense de Martuni et Karmir Shuka le 28 octobre et la tentative infructueuse pour reprendre Shushi le 7 novembre.

Une grande partie de la police a été tuée le 4 octobre, lors de l’attentat à la bombe contre la Maison de la culture Shushi, où une réunion de policiers a eu lieu à l’époque.

Ces résultats sont préliminaires et reposent sur des informations incomplètes.

Analyse par Emil Sanamyan

