Des spécialistes médicaux du contingent russe de maintien de la paix ont aidé plus de 250 résidents arméniens à l’hôpital de campagne du ministère russe de la défense dans la ville de Mardakert.



L’accueil des résidents locaux par les spécialistes du Ministère de la Défense de la Fédération de Russie est effectué dans les hôpitaux de campagne déployés à Stepanakert et à Mardakert. Les équipes médicales mobiles fournissent des soins polycliniques dans des centres de santé éloignés.



Depuis le début du travail de l’hôpital, plus de 1 200 habitants du Haut-Karabagh ont reçu des soins médicaux qualifiés, dont 157 enfants.



Tous les citoyens ont reçu des consultations et des ordonnances nécessaires après examen par des thérapeutes qualifiés, des chirurgiens et d’autres spécialistes spécialisés dans un hôpital mobile.