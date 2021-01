Ilham Aliyev et sa famille ont passé la nuit à Shushi

Tôt le matin du 14 janvier, le chef de l’Etat azéri Ilham Aliyev est parti pour Shushi. L’information est devenue officielle suite à une vidéo publiée sur la page Instagram de Mehriban Aliyeva . L’itinéraire n’avait pas été signalé.



Aliyev a tout d’abord inspecté la construction d’une nouvelle route de Fizuli à Shusha (100 km). Une partie de la route passe à proximité immédiate des positions arméniennes et des postes des soldats de la paix russes.



Le 15 janvier le chef de l’Etat est arrivé à Shushi et a visité la mosquée Govhar Agha. Puis, avec sa femme et sa fille, il a inauguré des bustes en bronze à trois résidents exceptionnels de Shushi - le compositeur Uzeyir Hajibeyli, le chanteur Bulbul et la poétesse Natavan.



Depuis 1992, ces bustes étaient conservés dans la cour du musée d’art de Bakou.

Puis Ilham Aliyev a hissé le drapeau de l’Azerbaïdjan au centre de la ville et s’est adressé aux militaires de l’armée azerbaïdjanaise à Shushi.



« J’avais prévu de visiter Shushi pendant une journée, mais quand je suis arrivé ici, j’ai décidé de passer la nuit ici. Cependant, j’ai très peu dormi. Probablement, c’est par émotions, car pendant de nombreuses années, nous avons rêvé du jour où nous retournerons Shushi », a déclaré le président Ilham Aliyev.



« Hier, nous avons parcouru presque tous les sites touristiques de la ville, ou plutôt ce qu’il en restait. Je veux assurer que cette ville sera restaurée et deviendra une véritable perle de l’Azerbaïdjan, un véritable centre de notre culture. Le plus bel endroit de Shushi est probablement la plaine de Jidir Duzu - un endroit d’où s’ouvre le panorama de tout le Karabakh sans rien comparer. En étant ici, vous réalisez profondément à quel point nous devons valoriser et chérir cette richesse et faire en sorte que nous ne la perdions plus jamais », a déclaré Ilham Aliyev.