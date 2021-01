Sergey Lavrov et Mohammad Javad Zarif discuteront de la situation au Haut-Karabakh

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif discuteront de la situation autour du Haut-Karabakh, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova lors d’un point de presse le 15 janvier.

« Le 26 janvier, le ministre iranien des Affaires étrangères effectuera une visite de travail à Moscou au cours de laquelle il rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il devrait poursuivre l’échange de vues sur un certain nombre de questions internationales, notamment la situation actuelle autour du Haut-Karabakh, de la Syrie et de l’Afghanistan », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. D’autres questions d’intérêt bilatéral et de l’agenda international seront également discutées lors de la réunion des ministres.

ARMENPRESS.