Le gouverneur de la région iranienne d’Azerbaïdjan oriental se dit prêt à créer un marché

Le gouverneur de la région iranienne d’Azerbaïdjan oriental, Mohammad Reza Pour Mohammadi, a déclaré qu’étant donné la haute priorité de la région dans l’expansion du commerce international, elle est prête à établir un marché frontalier avec l’Arménie, rapporte l’agence iranienne de presse IRNA.

« Si la volonté de créer ce marché frontalier existe également en Arménie, nous pouvons le créer dans un très proche avenir », a-t-il déclaré lors d’une réunion extraordinaire des représentants du gouvernement provincial et des entreprises du secteur privé en présence de l’Ambassadeur d’Iran en Arménie. Commentant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, Mohammad Reza Pour Mohammadi a déclaré que l’Iran était resté neutre lors des récents affrontements entre les deux pays, luttant pour la paix et la tranquillité.

ARMENPRESS.