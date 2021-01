Le président Aliev était en visite à Chouchi ce vendredi 15 janvier, le dictateur azéri avait une attitude fière et satisfaite

Le président azéri Ilham Aliev accompagné de la vice-présidente de l’Azerbaïdjan, son épouse Mhripan Alieva étaient aujourd’hui vendredi 15 janvier en visite à Chouchi (Haut-Karabagh). Le couple présidentiel et l’une de leur fille était accompagné par une armée de photographes et médias de la propagande officielle azérie. Depuis le cessez-le-feu, c’était la première visite d’Ilham Aliev à Chouchi. La famille Aliev est arrivée en voiture par la route Fizouli-Chouchi. A Fizouli, Aliev a posé la première pierre du futur aéroport. Ilham Aliev a paradé avec fierté sur les places de Chouchi, dans la cathédrale arménienne Sourp Ghazantchelots, pris un thé et posé pour les photos avec un air satisfait…Après la victoire qui lui a donné Erdogan, le dictateur de Bakou qui était en perte de vitesse rebondit ainsi après l’attaque de l’Artsakh par les forces turco-azéries et djihadistes syriens.

Krikor Amirzayan