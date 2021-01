Vazgen Manoukyan l’ancien ministre du premier président arménien Levon Ter-Petrosyan est sur les pas de Nikol Pachinian, l’homme de la « Révolution de velours » qui avait engagé son premier pas « im kayle » (mon pas) depuis la ville de Gumri, deuxième ville d’Arménie.

Vazgen Manoukyan investi à la tête du Mouvement de Sauvegarde de la Patrie, et qui désire sauver l’Arménie après l’échec en Artsakh, commence sa campagne électorale par Gumri. Il rencontrera la population dans l’une des grandes salles de la ville. Vazgen Manoukyan y rencontrera le peuple pour dire qu’il est temps que Nikol Pachinian démissionne et que l’Arménie retrouve son honneur avec lui, l’homme de l’avenir… Après Gumri, il continuera sa tournée électorale dans d’autres villes d’Arménie.

Les 83 parlementaires du groupe politique « Mon Pas » de Pachinian restent pour l’heure majoritaires au Parlement arménien malgré quelques défections. Le pas de Vazgen Manoukyan depuis Gumri arrivera-t-il à Erévan comme une vague similaire à celle de l’homme de la « Révolution de velours » ? Réponse dans les prochaines semaines au regard de l’engouement -ou pas- que réservera la population arménienne au Mouvement de Sauvegarde de la Patrie. Ce dernier formé par 17 partis d’opposition à Nikol Pachinian attendent de leur côté la démission de ce dernier, bien décidés à déboulonner l’homme de « mon pas », une marche débutant au printemps 2018 et qui est aujourd’hui face aux épreuves de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan